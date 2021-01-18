Fenerbahçe, 2017/2018'den sonra ilki yaşadı

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve 2017/2018 sezonundan sonra ilk kez bunu başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 2017/2018'den sonra ilki yaşadı
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18 Ocak 2021 21:56
Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

- 2017-2018'den sonra ilk kez 5'te 5

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez sezon içinde 5'te 5 yaptı.

Son olarak 2017-2018 sezonunun 12 ile 16. haftalar arasında üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe, uzun süre sonra bu seriyi tekrarladı.



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