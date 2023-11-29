Fenerbahçe, 105. galibiyetini arıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 264 maçta 104 galibiyet ve 105 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu maçta 105. galibiyetini arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 105. galibiyetini arıyor
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29 Kasım 2023 14:12
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında perşembe günü Danimarka'nın Nordsjaelland takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 264 müsabakada 104 galibiyet alırken, 105 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Bu sezon Avrupa'da bir kez yenildi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında bir kez mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşadı.

Gruptan lider çıkabilir

Fenerbahçe'nin, grupta 5. maçlar sonunda liderlik ihtimali bulunuyor.

Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Ludogorets'in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Konferans Ligi'nde 13. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 13. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 34

 12

 11

 11

 48

 39
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 12

 9

 -

 3

 33

 13
TOPLAM

 264

 104

 55

 105

 355

 374
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