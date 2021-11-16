Feghouli yine attı; Cezayir, play-off'a kaldı!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Cezayir konuk ettiği Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Haber; Sporx.com
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Feghouli yine attı; Cezayir, play-off'a kaldı!
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16 Kasım 2021 20:54
Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. karşılaşmasında Cezayir, Burkina Faso'yu ağırladı.

Mustapha Tchaker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Cezayir'in gollerini 21. dakikada Riyad Mahrez ve 68. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Burkina Faso'nun gollerini ise 37. dakikada Sanogo ve 83. dakikada penaltıdan Dayo attı.

Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nda oynadığı son 10 maçta 8 gol - 3 asist yaparak 11 gole direkt etki etti.

Bu sonucun ardından Cezayir, grubu 14 puanda lider bitirdi ve play-off oynamaya hak kazandı.

Cezayir, çift maç usulü play-off'u geçerse Dünya Kupası'na katılacak.


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