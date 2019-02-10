Süper Lig'de Galatasaray - Trabzonspor maçında Fatih Terim, ilk 11 kararını verdi. Terim, cezalı Fernando yerine Ryan Donk'a şans verdi.
Sakatlığı bulunan Mariano yerine ise sağ bek, Martin Linnes'e emanet edildi. Yuto Nagatomo ise uzun bir süre sonra Galatasaray 11'inde yer buldu.
DIAGNE İLK KEZ 11'DE
Yeni transfer Mbaye Diagne, Trabzonspor karşısında ilk 11'de başlarken ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Bir diğer yeni transfer Kostas Mitroglou ise yedek kulübesinde karşılaşmaya başlayacak.
Uzun süren sakatlığını atlatan Emre Akbaba ise Trabzonspor karşısında kadroda kendisine yer buldu.
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Sakatlığı bulunan Mariano yerine ise sağ bek, Martin Linnes'e emanet edildi. Yuto Nagatomo ise uzun bir süre sonra Galatasaray 11'inde yer buldu.
DIAGNE İLK KEZ 11'DE
Yeni transfer Mbaye Diagne, Trabzonspor karşısında ilk 11'de başlarken ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Bir diğer yeni transfer Kostas Mitroglou ise yedek kulübesinde karşılaşmaya başlayacak.
Uzun süren sakatlığını atlatan Emre Akbaba ise Trabzonspor karşısında kadroda kendisine yer buldu.
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