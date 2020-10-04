Fatih Terim'den kadroda üç büyük sürpriz

Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gitti.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim'den kadroda üç büyük sürpriz
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04 Ekim 2020 17:55
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında teknik direktör Fatih Terim kadroda büyük sürprizler yaptı.

Sol bekte Emre Taşdemir'i tercih eden Fatih Terim, orta sahanın ortasına yeni transfer Etebo'yu yerleştirdi.

Rangers maçının kafilesinde yer almayan Arda Turan'ı yeniden 11'e koyan Fatih Terim, forvette ise Mbaye Diagne'yi görevlendirdi.

EMRE, LINNES, FALCAO KULÜBEDE

Fenerbahçe ve Rangers maçlarında ilk'de yer alan Emre Kılınç, Martin Linnes ve Radamel Falcao ise Kasımpaşa maçında 11'e koyulmadı.

Sarı kırmızılıların yedek kulübesi Okan, Şener, Babel, Falcao, Linnes, Donk, Oğulcan, Kerem, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'tan oluştu.



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