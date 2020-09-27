Fatih Terim'den Fenerbahçe uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi takımla yapılan toplantıda konuştu

Haber; Haberturk
Fatih Terim'den Fenerbahçe uyarısı
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27 Eylül 2020 09:52
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerine seslendi.

Kamuoyunda kendilerinin favori olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyan Terim'in, "Rakibimiz sezona bizden daha iyi başlamamış olabilir. Ancak henüz sezonun başındayız. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden biriyle evimizde karşılaşacağız. Kazanıp şimdiden avantajı ele geçirelim. İnsanlar bizi favori görebilir ama siz kendinizi favori olarak görmeyin. Derbi galibiyetlerinin taraftar nezdinde de ne kadar önemli olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





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