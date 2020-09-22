Fatih Terim: 'Satamıyorsak kazanalım'

Transfer sezonunun kapanmasına iki hafta kala Galatasaray, orta saha ve hücuma takviye yapmak için yoğun mesai içerisinde. Sarı-kırmızılılar FFP denetiminden dolayı istediği transferleri rahatça yapamadığı için, şu ana kadar bonservisi elinde olan oyuncuları renklerine kattı, Etebo'yu da kiralama yoluna gitti. Zorunlu oyuncu satışı listesine Younes Belhanda ve Ryan Babel yazılmıştı. Ancak Babel'e şu ana kadar talip çıkmazken Belhanda ise gelenleri reddetti.



Olumlu tavra karşı...

Hâl böyle oyunca da Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda ve Babel'den de maksimum verimi almak için büyük çaba gösterdi. Sezon başı hazırlıklarından beri iki yıldızla da yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, Faslı ismi on birlerde tercih ederken Babel'i ise hamle oyuncusu olarak düşündü. İki oyuncu da satılacaklar listesinde olmalarına rağmen hocalarının olumlu tavrı sebebiyle elinden geleni yaptı ve son Başakşehir maçında skora katkıda bulundu.



Yeniden hareketlendi

Geçen sezonun en çok eleştirilen ismi Belhanda, yeni sezonda koşu mesafesi, top kapma, ikili mücadele kazanma gibi istatistiklerini yukarıya çekti, Başakşehir karşısında da gol bularak skora katkı sağladı. Aynı durumda olan Ryan Babel de sonradan süre aldığı dakikalarda hücuma hareketlilik getirirken o da bir asiste imza atmayı başardı. Terim'in bu yapıcı davranışı hem ikilinin küsmesini önledi hem de transfer piyasalarını hareketlendirdi.



