Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'a elendikleri kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"BUNUN ADI BECERİKSİZLİK"



Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "Sıradışılığı meydana getiren biziz. Basit bir maçı komplike, sıkıntılı hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Böyle oynayacaksın, aldığın her topta pozisyona gireceksin, girdiğimiz pozisyonlar tesadüfen değil... Organizasyonla pozisyonlara gireceksin, müthiş zevk vereren oynadığın bir oyunda maalesef doğru yerde, doğru vuruşlar, son vuruşlar yapılamadı. 1 metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik." dedi.



"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"



Hakem kararları hakkında konuşmayacağını vurgulayan Fatih Terim "Gereksiz 10 kişi kaldık santrada. Hiç gereği yoktu. 6. dakika bitti, 7. dakika da bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez zaten. Söylenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.



"ZARAR VEREN HER ŞEYİN..."



Basın toplantısında konuşan Fatih Terim "Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim. Maçlar kaybediliyor. Bu sürprizler de oluyor. Hakeme tek şey soracağım. Çünkü bedelini ödemeyen tek kesim onlar. 4 tane daha korner olsaydı attıracak mıydı? Kulübümüzün ekonomik planı doğrultusunda futbolun geleceğine yaptığımız bu yatırıma çok güveniyorum. Hem önümüzdeki zaman dilimi içerisine başarıyı hem de geliri sağlayacağına inanıyorum. Geliri sağlayacak bir yatırım olarak görüyorum. Biraz zaman gerekiyor gençlerimize. Umudumuzun var olduğunu da tekrarlıyorum" dedi.



"ZARAR VERECEK KENDİM DAHİL..."



Okan Kocuk ve Yunus Akgün'ün sezon başında kiralanmasıyla ilgili konuşan Terim "Okan'ı vermemizin sebebi oynamasıydı. Çok doğruydu. Nasıl Yunus'u verdiysek. Çok komik yorumlar duyuyorum. Bize karşı da en iyi oynamalarını söylüyoruz. Okan'ı maç eksiğini gidermesi için Süper Lig'de bir takıma verdik. Yunus bana iki defa geldi, gitmek istediğini söyledi. Çok da doğru yaptık. Oynayacak, geri dönecek. Okan'ı verirken, Fatih, İsmail, Muslera ve Cankat ile beraber 4 kişiydi. Muslera'nın sakatlığı aklımızda yoktu. Fatih kendisini başka takımda oynamaya daha hazır hissettiği için, evet dedik. İsmail'i iki sene Kayseri'de tecrübelendirdiğim için onu koydum. Başarısız olmuş olabilir. Hataları var mı, evet. 15-20 tane oyuncu kiraya verdik. Kiraya verdiğimiz her oyuncumuzu gönlü razı olmadan göndermedik. Bu kadar gol kaçırdığımız bir ortamda kalecinize kızamazsınız. 38 tane şut atılmış. Burada artık söylenecek söz bizedir. Dediğim gibi, Galatasaray'a zarar verecek varsa kendim dahil hepsinin önüne geçerim. Müsaade etmem kendime de" açıklamasını yaptı.







"BU BİZE YAKIŞMADI"



Elenmelerini Galatasaray'a yakıştıramadığını söyleyen Terim "Maalesef genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyuna nasıl izah edersiniz... Bir teknik adam olarak çok zor. Golcülerimizin daha müsait olana vermeme gibi bir günüydü bugün. Bu da doğru bir şey değil. Oyunu koparacak pozisyonlarda. Oradaki en doğru hareket neyse onu yapmak lazım. Sizden 1 fazla avantajlı kim varsa ona vermek lazım. Onu da yapamadık. Penaltılarla elendik. 1-0 da yenilseniz, 3-2'de de eleniyorsunuz, penaltılarda da eleniyorsunuz. Elendikten sonra nasıl elendiğinizin önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Hoş bir şey değil. Bu bize yakışmadı, olmadı. Bu oyunun karşılığı da bu değildi açıkçası." dedi.



"HAYATIMDA BÖYLE BİR YIL YOK"



Genç projelerinde inatçı olacaklarını ve vazgeçmeyeceklerini söyleyen Terim "Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle beraber yola devam edeceğiz. İnatla bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi. Zaman zaman eleniriz tabii ama böyle oynayıp elenmek hoş değil." açıklamasını yaptı.