Fatih Terim'den Cicaldau'ya şut emri!

Galatasaray, Milli ara sonrası derbiye yönelik ilk taktik provayı yaptı. Ekibiyle Fenerbahçe analizini tamamlayan Terim, ezeli rakibin zayıf noktası olarak kaleci Berke'yi seçti ve takımına "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatı verdi. Fatih hoca derbide özellikle Cicaldau'ya çok güveniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Cicaldau'ya şut emri!
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19 Kasım 2021 11:58
Alexandru Cicâldau
Alexandru Cicâldau
Galatasaray
Galatasaray 'ın derbi planı yavaş yavaş netleşiyor. Milli ara sonrası tam kadro çalışmaya başlayan Sarı Kırmızılı ekipte ilk taktik prova perşembe günü gerçekleşti.

Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte tamamladığı Fenerbahçe analizinin ardından, ezeli rakibin zayıf karnı olarak kaleci Berke'yi tespit etti. Genç eldivenin stres yükü fazla olan mücadelede deneyim sorunu yaşayabileceğini öngören Terim, rakibi uzaktan avlamanın hesapları içinde...

Oyuncularına, "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatı veren tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda en çok Cicaldau'ya güveniyor.

Rumen yıldızla idmanda bire bir görüşen Terim, ona özel bir hücum serbestliği tanıyacak.  


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