Fatih Arda İpcioğlu birinci turu geçemedi

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepe birinci turda 40'ıncı olarak elendi

Haber; AA
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Fatih Arda İpcioğlu birinci turu geçemedi
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12 Şubat 2022 15:24
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepede birinci turu geçemedi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda kayakla atlama branşında mücadele eden Fatih Arda, Zhangjiakou Ulusal Kayak Atlama Merkezi'nde düzenlenen erkekler bireysel büyük tepe birinci turda 124 metrelik atlayışıyla 109,5 puan toplayarak 40'ıncı oldu.

Atlayışıyla ilk 30 sporcu arasına giremeyen 24 yaşındaki sporcu, finallere katılmaya hak kazanamadı. Japon Ryoyu Kobayashi, 142 metrelik atlayışıyla 147 puan alarak elemeleri birinci sırada tamamladı.

Fatih Arda İpcioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 5 Şubat'ta yapılan normal tepe eleme turunu geçerek bunu başaran ilk Türk sporcu olmuştu. Milli sporcu, 6 Şubat'taki birinci tur müsabakasında ilk 30'a girememiş, bu nedenle final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı.

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