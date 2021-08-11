Falcao St. Johnstone maçı kadrosuna alınmadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı.



Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 08.25'te İskoçya'nın Edinburgh kentine uçacak olan Galatasaray kafilesi, 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park'ta TSİ 20.30'da yapacak.



Teknik direktör Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00'de başlayacak.



Yapılan açıklamada Falcao ve Fatih Öztürk'ün kadroda yer almaması dikkatlerden kaçmadı.



Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.



