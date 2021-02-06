Falcao, Fenerbahçe'ye karşı yok! 38. maçını kaçırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Falcao, Fenerbahçe'ye karşı yok! 38. maçını kaçırdı
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06 Şubat 2021 17:57
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Radamel Falcao yer almadı.

İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen ve takımla birlikte iki antrenmana çıkarak özel antrenman programına sokulan Radamel Falcao, Fatih Terim tarafından Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlık sürecini tam olarak atlatamayan ve Fenerbahçe derbisinde riske sokulmak istenmeyen Radamel Falcao'nun önümüzdeki hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.

38 maç kaçırdı

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 38'e ulaştı.





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