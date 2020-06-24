Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'tan alacağı maaş belli oldu

Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş ile büyük oranda anlaşmaya varan Fabrice N'Sakala'nın maaşı da belli oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'tan alacağı maaş belli oldu
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24 Haziran 2020 08:16
Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden transferini bitirdiği Alanya'lı tecrübeli sol bekin Fabrice N'Sakala'nın maaşı da ortaya çıktı.

Sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in eski kulübü Fenerbahçe'yle anlaşmasından sonra Beşiktaş sol bek için arayışa girmişti. Finansal Fair Play kısıtlamasını da göz önüne alan Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la mukavelesi 26 Temmuz'da bitecek olan N'Sakala'yı ikna etmeyi başardı.

29 yaşındaki Kongolu sol beke senelik olarak 750 bin euro garanti maaş ödeneceği öğrenildi. Kartal, Akdeniz temsilcisine oyuncu boşa çıkacağı için bonservis bedeli ödemeyecek.

N'Sakala bu sezon Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıktı. 1.78 boyundaki oyuncu gol atamazken, 2 asist yapma başarısı gösterdi.



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