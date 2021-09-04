F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 8.885 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 10. pole pozisyonuna ulaştı.
Hollandalı sürücünün 0.038 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.337 saniye yavaş turlayan Valtteri Bottas (Mercedes) ise 3'üncülüğü elde etti.
72 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 8.885 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 10. pole pozisyonuna ulaştı.
Hollandalı sürücünün 0.038 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.337 saniye yavaş turlayan Valtteri Bottas (Mercedes) ise 3'üncülüğü elde etti.
72 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Hollanda GP'de Max Verstappen, kendi seyircisi önünde binde 35 saniye farkla pole pozisyonunu aldı.
1⃣Max Vestappen
2⃣Lewis Hamilton
3⃣Valtteri Bottas
4⃣Pierre Gasly
5⃣Charles Leclerc
6⃣Carlos Sainz
7⃣Antonio Giovinazzi
8⃣Esteban Ocon
9⃣Fernando Alonso
🔟Daniel Ricciardo pic.twitter.com/BK1pPykL4r
— Sporx (@sporx) September 4, 2021