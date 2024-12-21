Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası tartışma çıktı

Eyüpspor- Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası tartışma çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 23:34
Son güncelleme 21 Aralık 2024 00:28
Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli yöneticiler ile Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma oldu.

Olaya önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da müdahalesiyle olay yatıştırıldı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery