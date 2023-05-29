Eyüpspor-Bodrumspor maçını yönetecek hakem açıklandı

Spor Toto 1.Lig'de Eyüpspor ile Bodrumspor arasında oynanacak play-off 2.tur ilk maçının hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eyüp Stadı'nda 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Karşılaşmanın rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eyüp Stadı'nda 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Karşılaşmanın rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak.