Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Pa Dibba'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Pa Dibba'yı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Pa Dibba'yı transfer etti
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23 Ağustos 2021 20:45
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Gambiyalı futbolcu Pa Dibba'yı kadrosuna dahil etti.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 33 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün transferle ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Eyüpspor'umuz geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği Pa Dibba'yı renklerine bağladı. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'ın yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda Pa Dibba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a da bu transferde gösterdiği kolaylıklardan dolayı teşekkür ederiz."


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