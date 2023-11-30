Everton'a yeniden puan silme cezası!

Premier Lig ekiplerinden Everton, bir kez daha puan silme cezasıyla karşı karşıya.



The Times'ta yer alan habere göre, Everton'ın 2022-2023 sezonuna ait mali kayıtları Premier Lig yönetimine sunmaya hazırlandığı ve son tarihin 31 Aralık olarak belirlendiği aktarıldı.



Yaz aylarında getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, mali kuralların ihlallerinin hızlı bir şekilde takip edileceği ve sezon sona ermeden önce ele alınacağı iddia edildi.



Everton'ın puan silme cezası almasına neden olan hesaplama sisteminin yeni değerlendirmede de kullanılabileceği bu nedenle Merseyside ekibinin yeniden puan cezası alabileceği öne sürüldü.



Everton, 2021-2022 sezonunda finansal kar ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda 10 puan silme cezası almıştı.



Puan silme cezası öncesi Premier Lig'de 14 puan toplayan Everton, 10 puanın silinmesinin ardından 4 puana düşmüştü. İngiliz ekibi, şu anda 13 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puanla 19. sırada yer alıyor.





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