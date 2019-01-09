BİLYONER'DE GÜNÜN BASKETBOL KUPONUNA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...

THY EuroLeague'de 9 Ocak Çarşamba akşamı yine zorlu maçlar oynanacak. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından bu kez Darüşşafaka Tekfen sahne alacak.Bilyoner'de THY EuroLeague kuponlarına yine büyük ilgi var. Tribün bölümünde paylaşılan bir kupona kullanıcalar yüksek güven duydular ve aynı kupona defalarca kez oynadılar.