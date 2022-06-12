Euroleague'in iki yeni bileti belli oldu

THY Euroleague'de gelecek sezon mücadeleye etmeye hak kazanan takımlar netlik kazanmaya başlıyor.
Sırp basınında çıkan haberlere göre; Wild card kazanmak için adı öne çıkan Badalona, Valencia, Partizan ve Bursaspor takımlarından ikisinin öne çıktığı ifade edildi. CSKA Moskova'nın gelecek sezon Euroleague'de yer alamayacağı beklenirken yüksek takım bütçesi sebebiyle Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ın ve iki İspanyol takımı olmaması nedeniyle Valencia'nın öne çıktığı yazıldı.
Haberde; Eurocup'ta final oynayan Frutti Extra Bursaspor'un düşük bütçesi sebebiyle yarışta geride kaldığı ifade edildi.
Sırp basınında çıkan haberlere göre; Wild card kazanmak için adı öne çıkan Badalona, Valencia, Partizan ve Bursaspor takımlarından ikisinin öne çıktığı ifade edildi. CSKA Moskova'nın gelecek sezon Euroleague'de yer alamayacağı beklenirken yüksek takım bütçesi sebebiyle Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ın ve iki İspanyol takımı olmaması nedeniyle Valencia'nın öne çıktığı yazıldı.
Haberde; Eurocup'ta final oynayan Frutti Extra Bursaspor'un düşük bütçesi sebebiyle yarışta geride kaldığı ifade edildi.
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