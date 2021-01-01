ESPN baş yazarı Lowe: "Curry'ye ne gerekiyorsa ödemeniz gerek!"

ESPN baş yazarı Zach Lowe, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, şüphelerin aksine bir "mega sözleşmeyi" hak ettiğini söyledi.



İki adet 200 milyon dolarlık sözleşme imzalayan ilk NBA oyuncusu olan Steph, bu sayede 38 yaşına kadar Warriors'da kalacak.



Lowe, bazı rakip yöneticilerin Curry'ye böylesine büyük bir sözleşme verilmesinin Warriors için iyi bir fikir olup olmadığını merak ettiklerine yer verdiği bir yazı yazdı.



Lowe bu yöneticilerle aynı fikirde olmadığını açıklayarak, Curry'nin bu takım için yaptığı her şeyden sonra daha fazlasını bile hak ettiğini açıkladı:



"Birden fazla rakip yönetici bana Curry'nin yeni mega uzatma kontratının bir yük olup olmayacağını sormuştu. Saçmalık. Kimin umurunda? Warriors'ın başına gelen her şey - şampiyonluklar, takım değerini (en az) dört katına çıkarması, yeni arena, rekor kıran gelirler -- Curry ile başlıyor. Hiçbir şey onsuz olmazdı. Ne gerekiyorsa ödemeniz gerek."



