10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Eskişehir'de Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası başladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde başlayan Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası'nda 45 kulüpten 602 sporcu Sarısungur Göleti'nde kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyona, 12 Ağustos'taki final ve kupa töreniyle tamamlanacak.

calendar 09 Ağustos 2025 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 45 kulüpten 602 sporcu katılıyor.

Başlangıcı 1000-500 metre elemeleriyle yapılan ve 4 gün sürecek organizasyon, 12 Ağustos'ta düzenlenecek final ve kupa töreniyle sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
