Eskişehir'de Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası başladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası başladı.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 45 kulüpten 602 sporcu katılıyor.



Başlangıcı 1000-500 metre elemeleriyle yapılan ve 4 gün sürecek organizasyon, 12 Ağustos'ta düzenlenecek final ve kupa töreniyle sona erecek.



