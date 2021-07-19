Erzurumspor, Mısır'dan transfer yaptı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen sezon Mısır'da oynayan 25 yaşındaki Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras'i (Estrela) kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Erzurumspor, Mısır'dan transfer yaptı
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19 Temmuz 2021 00:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 25 yaşındaki Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras'i (Estrela) transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen sezon Mısır Ligi'nde National Bank of Egypt'te forma giyen Angolalı futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras" ifadesi kullanıldı.


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