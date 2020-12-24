Süper Lig takımlarından Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu.



Erzurumspor, 56 yaşındaki teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. İlk kez Erzurumspor'u çalıştıracak Mesut Bakkal'ın kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.



Hafta sonu Erzurumspor'un Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça Mesut Bakkal yönetiminde çıkması bekleniyor.



