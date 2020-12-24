Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Erzurumspor yeni teknik direktörünü buldu. İşte ayrıntılar...

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Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı
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24 Aralık 2020 13:26
Süper Lig takımlarından Erzurumspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu.

Erzurumspor, 56 yaşındaki teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. İlk kez Erzurumspor'u çalıştıracak Mesut Bakkal'ın kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Hafta sonu Erzurumspor'un Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça Mesut Bakkal yönetiminde çıkması bekleniyor.



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