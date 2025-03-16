Erzurumspor, Amed deplasmanında galip!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor konuk olduğu Amed'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Erzurumspor, Amed deplasmanında galip!
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16 Mart 2025 17:57
Son güncelleme 16 Mart 2025 17:58
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynan maçta Erzurumspor konuk olduğu Amed'i 2-1 mağlup etti.

Erzurumspor'da galibiyeti getiren golleri 27. dakikada  Tonio Teklic ve 76. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

Ev sahibi Amed'in tek golü ise 54. dakikada Daniel Masquera'dan geldi.

6 MAÇ SONRA YENİLDİ

Amed'in ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla birlikte son buldu. Erzurumspor ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 51 yaparak ligde 3. sıraya yükseldi. Amed aldığı yenilgi ile birlikte 43 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.

Amed gelecek hafta 1. Lig'de Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Manisa FK'yi konuk edecek.
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