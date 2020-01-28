Ersun Yanal'ın ilham kaynağı Pep Guardiola

DÖRT DÖRTLÜK ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'de stoper transferi tartışılırken Brezilyalı Jailson'un performansı parmak ısırtıyor. Asıl görev yeri orta saha olan oyuncunun, Ersun Yanal tarafından stopere çekilmesi ilk başlarda çok tartışılırken, bu hamle Guardiola'nın Barcelona'da Mascherano, Manchester City'de ise Fernandinho ile yaptığı uygulamalarla büyük benzerlikler taşıyor.Hava topu konusunda zaafiyeti olsa da Jailson'un başarılı bir performans gösterdiğini kaydeden F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal, "Jailson topu iyi bir şekilde orta sahaya aktarıp yanındaki stoperi rahatlatıyor. Kısacası tam bir takım oyuncusu. Nerede görev verirseniz verin, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" şeklinde konuşuyor.Liverpool'dan 6 numara olarak Barcelona'ya transfer olan Mascherano, Guardiola tarafından stopere çekildi. Kısa boylu olmasına rağmen 262 maça stoper çıktı ve son derece başarılı bir kariyer geçirdi. 2013'te Shakhtar'dan M.City'ye ön libero olarak transfer olan Fernandinho ise bu sezon görev yaptığı 26 resmi maçın tamamında Pep Guardiola tarafından stoperde kullanıldı.Harcama limiti sıkıntısı nedeniyle sol bek transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, ocak başında takıma katılan Simon Falette'in transferini iptal etmek için girişimde bulundu. Bu noktada oyuncunun kulübüyle görüşme yapan sarı-lacivertliler Frankfurt'tan olumsuz yanıt aldı.Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır 4 maçlık galibiyet serisinde kritik rol oynadı. Beşiktaş derbisi 2-1'ken Burak'ın, Ç.Rize maçı 2-1'ken Aminu'nun, Gaziantep 1-0 devam ederken Kayode'nin, Başakşehir maçı 0-0'ken Visca'nın pozisyonlarında başarılı kurtarışlar yaptı.