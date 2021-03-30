Ersin Destanoğlu: 'Şampiyonluğa ulaşacağız'

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takımı kampında şampiyonluk mesajı verdi.



Tek hedefin kupa olduğunu kaydeden genç kaleci, "Az hafta kaldı ligin sonuna. 1,5 aylık bir süre var. İyi süreç devam ediyor. Kendi performansımla da en iyisini vermeye çalışıyorum, takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Çok önemli haftalara gireceğiz, bireysel performansları üst seviyede tutup yolun sonunu iyi bitirmek istiyoruz. İyi gidiyor her şey, umarım Kasımpaşa'yı yeneceği ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



