Ersin Destanoğlu: "Şampiyonluğa ulaşacağız"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersin Destanoğlu: 'Şampiyonluğa ulaşacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2021 18:45
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takımı kampında şampiyonluk mesajı verdi.

Tek hedefin kupa olduğunu kaydeden genç kaleci, "Az hafta kaldı ligin sonuna. 1,5 aylık bir süre var. İyi süreç devam ediyor. Kendi performansımla da en iyisini vermeye çalışıyorum, takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Çok önemli haftalara gireceğiz, bireysel performansları üst seviyede tutup yolun sonunu iyi bitirmek istiyoruz. İyi gidiyor her şey, umarım Kasımpaşa'yı yeneceği ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.