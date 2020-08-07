Erol Bulut: 'Aidiyet duygusu geri gelecek'

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'la İdari Menajer Volkan Ballı, yeni sezonla ilgili düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu'na anlattı.İlk olarak Can Bartu Tesisleri ile ilgili konuşan Erol Bulut, "" dedi.Ardından takımda olması gereken aidiyet duygusuyla ilgili görüşlerini belirten Erol hoca, "" şeklinde konuştu.Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ise, "" dedi.