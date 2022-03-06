Erol Bilecik: 'Elimizde kanıtlar var, açıklayacağız'

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Hakem kararlarını eleştiren Erol Bilecik "Enteresan bir akşam yaşadığımıza şahit olduk. 17. dakikadan itibaren 10 kişi kalan ama kahramanlıklarıyla mücadeleyi götüren takıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkür de en büyük itici gücümüz taraftarımıza." dedi.



Açıklamalarına devam eden Erol Bilecik "Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar, Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler. Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.



Erol Bilecik ayrıca "Her şey ayan beyan ortada. Yardımcı olanlar ortada. Bunların da tüm detaylı açıklamalarını altını çizerek yapmış olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO