Ermenistan - Türkiye: 11'ler

Ermenistan'ın ilk 11'i: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 gruptailk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun.A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 612 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.Milli takım, 261'i deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 832 gol attı, kalesinde 875 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 612 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı.Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.Ermenistan ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Türkiye, rakibine gol şansı vermedi.