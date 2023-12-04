Erling Haaland'dan çığlık cevabı!

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, kendisine yapılan benzetmenin ardından verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.Sosyal medyada bir kullanıcı, Tottenham maçında hakem Simon Hooper'e itiraz ettiği anlar gündeme oturan Erling Haaland için Edvard Munch'un Çığlık tablosu benzetmesi yaptı.Haaland, bu benzetme için,cevabını verdi. Norveçli yıldızın bu cevabı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği maçta hakem Simon Hooper'in son anda verdiği karar büyük yankı uyandırmıştı.Hooper, 3-3 devam eden son anlarda Jack Grealish, kaleciyle karşı karşıya kalacağı sırada daha önceki pozisyonda Erling Haaland'a yapılan faul nedeniyle oyunu durdurmuş ve avantaj oynatmamıştı.Maç 3-3 sona ererken, Manchester Cityli futbolcular ve Haaland, son anlardaki bu karar nedeniyle Hooper'a büyük tepki göstermişti.