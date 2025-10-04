03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Ergin Ataman: "Bu oyunla playoff bile çok zor!"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona maçı sonrası konuştu.

04 Ekim 2025 01:30
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman: 'Bu oyunla playoff bile çok zor!'
EuroLeague'in ikinci hafta müsabakasında Panathinaikos, sahasında ağırladığı Barcelona'ya mağlup oldu. Böylelikle Yunan ekibi, EuroLeague'de sezonun ilk yenilgisini aldı.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, maç sonu flaş röportajda takımının durumuna dair karamsar açıklamalarda bulundu.

Koç Ataman, bu oyunla 'Playoff'a kalmalarının bile çok zor' olduğunu söyledi:



"Barcelona bizden çok daha iyi oynadı, rakibimizi tebrik ederim. Bence maçı salonda ve TV'den izleyen herkes, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımı olmadığımızı görmüştür. Çalışmamız gereken çok fazla şey var. Henüz yüzde yüz hazır değiliz. Bu oyunla Final Four'u geçtim, Playoff'a kalmamız bile çok zor. Şu an son iki seneden daha kötü durumdayız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
