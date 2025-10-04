Ergin Ataman: 'Bu oyunla playoff bile çok zor!'

EuroLeague'in ikinci hafta müsabakasında Panathinaikos, sahasında ağırladığı Barcelona'ya mağlup oldu. Böylelikle Yunan ekibi, EuroLeague'de sezonun ilk yenilgisini aldı.
Panathinaikos koçu Ergin Ataman, maç sonu flaş röportajda takımının durumuna dair karamsar açıklamalarda bulundu.
Koç Ataman, bu oyunla 'Playoff'a kalmalarının bile çok zor' olduğunu söyledi:
"Barcelona bizden çok daha iyi oynadı, rakibimizi tebrik ederim. Bence maçı salonda ve TV'den izleyen herkes, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımı olmadığımızı görmüştür. Çalışmamız gereken çok fazla şey var. Henüz yüzde yüz hazır değiliz. Bu oyunla Final Four'u geçtim, Playoff'a kalmamız bile çok zor. Şu an son iki seneden daha kötü durumdayız."