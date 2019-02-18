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Ergin Ataman: "Biz de mi Olympiakos gibi yapalım!"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Kupası finalinde verilen hakem kararları sonrası büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Ergin Ataman: 'Biz de mi Olympiakos gibi yapalım!'
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18 Şubat 2019 13:09
Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'ya karşı 80-70 mağlup olduğu Türkiye Kupası final mücadelesinde Ergin Ataman, hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

Özellikle ikinci yarıdaki hakem kararlarına inanamayan Anadolu Efes'in tecrübeli koçu Ergin Ataman, "Biz de Olympiakos gibi mi yapalım!" diyerek tepki gösterdi. Ergin Ataman'a bir de teknik faul çalındı.

Anadolu Efes'in tecrübeli koçu, maç sonrası hakem masasına giderek TBF'de hakem gelişimi yardımcısı ve teknik danışmanı Kostas Rigas'a tepki gösterdi.

Maçın bitiminden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok'un yanına giderek, "Milli Takım'a bizden 4 oyuncu alıyorsunuz, Fenerbahçe'den ise sadece 1 oyuncu. Bu hiç adil değil diyerek." tepki gösterdi.

YUNANİSTAN'DA NE OLDU?

Yunanistan Kupası yarı finalinde Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi. 14 Şubat'ta oynanan maçın ilk yarısındaki hakem kararlarına tepki gösteren Olympiakos, ikinci yarıya çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine Yunanistan Basketbol Federasyonu, Olympiakos'un 6 puanını sildi.

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