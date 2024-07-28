Emre Mor'a Eyüpspor kancası

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Emre Mor'u, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'a Eyüpspor kancası
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28 Temmuz 2024 16:38
Son güncelleme 28 Temmuz 2024 16:39
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek futbolcular da merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerle vedalaşacak.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu. Bu isimlerden biri de Emre Mor...

EYÜPSPOR EMRE MOR'U İSTİYOR

27 yaşındaki oyuncuyu, Eyüpspor'un istediği belirtildi.



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, 2023/24 sezonunda 21 maçta süre aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR DEVAM EDİYOR

Emre'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.

 

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