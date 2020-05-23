Emre Belözoğlu'ndan Aycan cevabı: "Başkan'a ileteceğim!"

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Survivor'da yarışan kadın futbolcu Aycan Yanaç için konuştu.

, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu'ndan Aycan cevabı: 'Başkan'a ileteceğim!'
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23 Mayıs 2020 10:59
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine geçmesi beklenen kaptan Emre Belözoğlu, Survivor Aycan Yanaç için açıklamalarda bulundu.

Survivor programını zaman buldukça izlediğini Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'a söyleyen Emre Belözoğlu, kadın futbolcu Aycan'ın kendisi için söylediği güzel sözlere teşekkür etti.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Ben de Fenerbahçeli olduğu için elbetteki Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana bizzat ileteceğim" dedi.

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