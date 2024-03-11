Emirhan Topçu, İspanya yolcusu: 5 milyon euro

İspanyol ekibi Las Palmas, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.



İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; LaLiga ekiplerinden Las Palmas, gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda Rizespor'da forma giyen stoper Emirhan Topçu'yu gündemine aldı.



Haberde, İspanyol ekibinin 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu ve sözleşme süresinin 4 yıl olduğu belirtildi.



5 MİLYON EURO



Öte yandan haberde, Las Palmas'ın bu transfer için Çaykur Rizespor'a 5 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapmasının planlandığı belirtilirken, transferin henüz sonuçlanmadığına yer verildi.



Bu sezon Rizespor formasıyla 26 resmi maça çıkan Emirhan, bu maçlarda 2 asistlik performans gösterdi.





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