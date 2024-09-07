Emirhan İlkhan'a kötü haber: 6 ay yok

Torino'da sakatlık yaşayan Emirhan İlkhan, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Emirhan İlkhan'a kötü haber: 6 ay yok
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07 Eylül 2024 22:37
Torino'da sakatlık yaşayan milli futbolcu Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor ile anlaşmaya varan transferi için son detayları bekleyen Emirhan İlkhan'ın, Torino idmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle transfer iptal oldu.

Haberde, Emirhan'ın ameliyat olacağı ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Emirhan İlkhan, Torino'ya 2022-23 sezonunun devre arasında transfer olmuş, daha sonrasında Sampdoria ve RAMS Başakşehir'e kiralanmıştı.

KARİYER RAKAMLARI

Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 
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