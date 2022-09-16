Emin Bayram formasını korudu

Galatasaray'da geçen hafta cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oynayan Emin Bayram, Konyaspor karşılaşmasında da ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Emin Bayram formasını korudu
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16 Eylül 2022 20:38
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, Kasımpaşa maçının ardından Konyaspor mücadelesine de ilk 11'de başladı.

Ligin 5. haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şans bulan 19 yaşındaki stoper, Abdülkerim'in cezası bitmesine rağmen Konyaspor maçında da ilk 11'de forma giydi.

Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde görev bekledi.

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