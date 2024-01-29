Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in, NBA sezon içi ödülleri adaylığına hak kazanmak için altı maç kaçırma hakkı kaldığı ortaya çıktı.



Embiid, geçtiğimiz Cumartesi günü Denver Nuggets'ta oynanan 76ers maçını kaçırmıştı ve bu kararın, Embiid'in maç için ısınmasını izledikten sonra 76ers antrenman personeli tarafından verildiği bildirilmişti.



Bu karşılaşmayla sezonda 11. maçını kaçırmış olan Sixers'ın yıldız pivotu, NBA MVP'si olmak da dahil olmak üzere sezon içi ödülleri adaylığına hak kazanabilmek için bu sezon yalnızca altı maç daha kaçırabilecek.



Yeni Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, oyuncuların sezon içi ödülleri adaylığına hak kazanabilmesi için en az 65 maçta oynaması gerekiyor.



Embiid bu sezon çıktığı 33 maçta 36.0 sayı, 11.4 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakaladı.



