Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, ikili sıkıştırmalarla karşılaşmaması halinde NBA'de maç başına 50 sayı ortalamasını yakalayabileceğini öne sürdü.



'The Check Ball Show'da yer alan Embiid, rakip takımların kendisine ikili sıkıştırma getirme stratejisi kullanmaması durumunda, hücumda astronomik rakamlara ulaşabileceğine inandığını belirtti:



"İkili sıkıştırma olmadan mı? 50. Şaka yapmıyorum. 50 sayı ortalama yakalardım. Her pozisyonda alçak postta topu bana atarlardı, ben de ya serbest atış çizgisine giderdim ya da sayı bulurdum. Çoğu takımda iki ya da üç pivot oluyor. Hepsini faul problemine sokardım."



Bugüne dek NBA tarihinde bir sezonda en az 50 sayı ortalaması yakalama başarısını göstermiş olan tek isim, Wilt Chamberlain'dı. 1962'de Chamberlain, sezonu maç başına ortalama 50,4 sayı ile tamamlamıştı.



Embiid, 2023-24 sezonunda 39 maçta 34.7 sayı, 11.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.





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