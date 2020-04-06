Elia: 'Artık dolu stadyumda oynamak istiyorum'

İstanbul Başakşehir'in Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, Hollanda basınına yaptığı açıklamada ayrılık isteğini yineledi.VTBL'ye konuşan Elia 3 sezon süren İstanbul macerasının sezon sonunda biteceğini söylediği röportajında daha fazla Başakşehir forması giymek istemediğini söyledi.Elia'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:"Sanırım 3 yıl yeterli oldu diye düşünüyorum. Bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra kadronun dışında kaldım. Güzel günler geçirdim ama burada bitecek.""Ben sadece futbol oynamak istiyorum. İstediğim sadece bu. Futbol oynarken de daha fazla seyircinin önünde oynamak istiyorum ve bundan zevk almak istiyorum. Dolu bir stadyumda""Hollanda'ya dönebilirim. Feyenoord'a olan sevgimi kimse engelleyemez. Bana iyi davranmamış olsalar bile bunu engellemelerine izin vermeyeceğim. Feyenoord bana göre tıpkı Twente gibi güzel bir kulüp.""Feyenoord direktörü Sjaak Troost benimle ilgilenmediklerini söyledi. Onun söyledikleri hoşuma gitmedi. Menajerim Feyenoord'a geri dönmek de dahil olacak şekilde bana sorular sordu. Onunla konuşmamızda onların daha genç oyunculara yöneleceklerini öğrendim.""2015'te de Feyenoord'a 2. kere gitmiştim. O zaman beni istemişlerdi. Şimdi bana kulüp tarafından bir şey ifade etmeyen bir serseriymişim gibi konuşulduğunu düşündüm. Eğer kararları öyleyse tamam, ne diyebilirim"