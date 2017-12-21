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El Clasico öncesinde 10 soru



Dünya futbolunun zirvesindeki Barcelona - Real Madrid maçı öncesinde tarihten ilginç enstantaneler, istatistikler ve önemli sorularla El Clasico bilgini test ediyoruz. 10'da 10 yapabilecek misin?
 
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