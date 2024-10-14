Efeler Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları sona erdi

Efeler Ligi'nde 2'nci hafta 13 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları sona erdi
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14 Ekim 2024 16:15
Efeler Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmalarla sona erdi.

Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Arkas Spor-Bursa BBSK: 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 22-25)

Türşad-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (8-25, 21-25, 22-25)

Fenerbahçe Medicana-Cizre Bld.: 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

On Hotels Alanya Bld.-Altekma: 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-17, 15-9)

Akkuş Bld.-Spor Toto: 0-3 (22-25, 15-25, 19-25)

İstanbul GSK-Ziraat Bankkart: 0-3 (16-25, 17-25, 14-25)

2'nci hafta karşılaşmalarının ardından 6'şar puana sahip olan Ziraat Bankkart liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe Medicana 2'nci sıra bulunuyor.1 maç eksiği bulunan İstanbul Gençlik Spor ise puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

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