Edgar Ie Gine-Bissau Milli Takımı'nda forma giyecek

Trabzonsporlu Edgar Ie, Portekiz Milli Takım kariyerinin ardından A takım seviyesinde doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçtiği ifade edildi.



Portekiz basınından Record'un haberine göre Edgar Ie, Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda lider olan Gine-Bissau'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Edgar Ie'nin prosedürlerin tamamlanmasını beklediği ve doğduğu ülkenin Milli takımı için oynamaya sabırsızlandığı bilgisi de haberde yer aldı.



27 yaşındaki stoper Edgar Ie, Gine-Bissau'da doğduktan çok kısa süre sonra ülkeden ayrılmış ve Portekiz'de çocukluğunu geçirdikten sonra Sporting Lizbon'da futbola başlamıştı. Portekiz Milli Takımı'nın formasını U18 - U21 yaş kategorilerinde kesintisiz giymişti.



