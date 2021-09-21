Edgar Ie Gine-Bissau Milli Takımı'nda forma giyecek

U18 - U21 yaşları arasında Portekiz Milli Takım formaları giyen Trabzonsporlu Edgar Ie, doğduğu ülke olan Gine-Bissau'nun A Milli Takımı'nda oynayabilmek için prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Edgar Ie Gine-Bissau Milli Takımı'nda forma giyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2021 08:48
Trabzonsporlu Edgar Ie, Portekiz Milli Takım kariyerinin ardından A takım seviyesinde doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçtiği ifade edildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Edgar Ie, Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda lider olan Gine-Bissau'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Edgar Ie'nin prosedürlerin tamamlanmasını beklediği ve doğduğu ülkenin Milli takımı için oynamaya sabırsızlandığı bilgisi de haberde yer aldı.

27 yaşındaki stoper Edgar Ie, Gine-Bissau'da doğduktan çok kısa süre sonra ülkeden ayrılmış ve Portekiz'de çocukluğunu geçirdikten sonra Sporting Lizbon'da futbola başlamıştı. Portekiz Milli Takımı'nın formasını U18 - U21 yaş kategorilerinde kesintisiz giymişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.