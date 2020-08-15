Edgar Ie bu kez kampa katılıyor

Lille'den alınan Edgar le, Trabzonspor'un sezon öncesi kampına katılıyor.

Edgar Ie bu kez kampa katılıyor
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15 Ağustos 2020 11:44
Fırtına'nın geçen sezon başında Yusuf Yazıcı'yı, Lille'e gönderirken takasta bonservisini aldığı Edgar Ie, Feyenoord'a kiralanmıştı.

25 yaşındaki stoperin yeni sezon öncesinde kampa katılacağı öğrenildi. Teknik direktör Eddie Newton, Portekizli futbolcunun performansını yakından takip edecek ve oyuncunun ortaya koyduğu oyuna göre takımdaki geleceği netlik kazanacak. Bilindiği üzere Feyenoord geçen sezon kiraladığı Edgar'ın bonservisini istiyor.

 



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