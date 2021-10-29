Trabzonspor'a Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber geldi.
Rizespor maçında 21. dakikada penaltıya sebep olduğu için sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor ile Beşiktaş, 6 Kasım Cumartesi günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.
Rizespor maçında 21. dakikada penaltıya sebep olduğu için sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor ile Beşiktaş, 6 Kasım Cumartesi günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.