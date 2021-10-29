Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı

Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı maçta sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2021 20:26
Trabzonspor'a Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber geldi.

Rizespor maçında 21. dakikada penaltıya sebep olduğu için sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Trabzonspor ile Beşiktaş, 6 Kasım Cumartesi günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.