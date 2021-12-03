Eczacıbaşı, Karayolları karşısında zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Karayolları karşısında zorlanmadı!
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03 Aralık 2021 17:34
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları ile karşılaştı.

Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-1 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman

Karayolları: Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz)

Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Saliha Şahin, Dilay Özdemir, Hande Baladın, Merve Atlıer)

Setler: 25-23, 19-25, 23-25, 20-25

Süre: 116 dakika (26, 26, 34, 30)


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