Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ne iyi başladı!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

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Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ne iyi başladı!
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05 Ekim 2024 21:09
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Hande Baladın)

Aras Kargo: Busa, Ecesu Soner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşcı (Simay Kurt, Berre İnce, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-12, 25-21, 25,21

Süre: 81 dakika (27,27,27)

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