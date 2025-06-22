Ebrar Karakurt: 'Biz istediğimiz gibi oynayamadık'

Milli oyunculardan Ebrar Karakurt kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak Hollanda etabında 4'te 4 yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Takım arkadaşlarını tebrik eden Ebrar, "Bence ilk ve son set hariç sahada gerçekten iyi mücadele vardı. Brezilya'yı da tebrik ederim. İyi bir takım ve bunu gösterdi. Bizden daha dirayetlilerdi. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. İlk set maça giremedik. İkinci ve üçüncü sette çok iyi mücadele ettik. Eğer 2-1 öne geçen taraf biz olabilseydik, maçın gidişatı farklı olabilirdi. Bence üçüncü seti kaybettikten sonra motivasyon kaybı yaşadık. Dördüncü sette de zaten rakip takım iyi oynadı ve biz de istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik." diye konuştu.
Yeni bir takım olduklarını ve çalışmaları gerektiğini vurgulayan milli smaçör, şunları söyledi:
"Bu takım daha 10 gündür beraber antrenman yapıyor. Önümüzde uzun bir yol var. Önemli olan VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası. Birbirimizle uyumumuzu güçlendirip, daha çok çalışıp, inşallah VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası'na formda gitmek istiyoruz. Destekleyemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok iyi bir atmosfer vardı. Biz istediğimiz gibi oynayamadık. Umarım takım halinde daha iyi oynayıp, daha güzel başarılar alırız. Birkaç günlük iznimiz olacak. Daha sonrasında antrenmanlara başlayacağız. Kesinlikle Hollanda'ya daha hırslı gideceğimizi düşünüyorum. Orada da önemli maçlar var. Hollanda ayağından sonra finaller var. Final bizim için önemli. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz ama inşallah Hollanda'da 4'te 4 yapabiliriz. Finallerde de inşallah madalya ile bitirebiliriz."
"Son sayıya kadar savaştık"
Milli orta oyuncu Berka Buse Özden ise takımın elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Brezilya gerçekten güçlü bir ekipti. İstediğimiz gibi oynayamadık. Son sayıya kadar savaştık. Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşlarını tebrik eden Ebrar, "Bence ilk ve son set hariç sahada gerçekten iyi mücadele vardı. Brezilya'yı da tebrik ederim. İyi bir takım ve bunu gösterdi. Bizden daha dirayetlilerdi. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. İlk set maça giremedik. İkinci ve üçüncü sette çok iyi mücadele ettik. Eğer 2-1 öne geçen taraf biz olabilseydik, maçın gidişatı farklı olabilirdi. Bence üçüncü seti kaybettikten sonra motivasyon kaybı yaşadık. Dördüncü sette de zaten rakip takım iyi oynadı ve biz de istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik." diye konuştu.
Yeni bir takım olduklarını ve çalışmaları gerektiğini vurgulayan milli smaçör, şunları söyledi:
"Bu takım daha 10 gündür beraber antrenman yapıyor. Önümüzde uzun bir yol var. Önemli olan VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası. Birbirimizle uyumumuzu güçlendirip, daha çok çalışıp, inşallah VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası'na formda gitmek istiyoruz. Destekleyemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok iyi bir atmosfer vardı. Biz istediğimiz gibi oynayamadık. Umarım takım halinde daha iyi oynayıp, daha güzel başarılar alırız. Birkaç günlük iznimiz olacak. Daha sonrasında antrenmanlara başlayacağız. Kesinlikle Hollanda'ya daha hırslı gideceğimizi düşünüyorum. Orada da önemli maçlar var. Hollanda ayağından sonra finaller var. Final bizim için önemli. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz ama inşallah Hollanda'da 4'te 4 yapabiliriz. Finallerde de inşallah madalya ile bitirebiliriz."
"Son sayıya kadar savaştık"
Milli orta oyuncu Berka Buse Özden ise takımın elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Brezilya gerçekten güçlü bir ekipti. İstediğimiz gibi oynayamadık. Son sayıya kadar savaştık. Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
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