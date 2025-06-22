Ebrar Karakurt: 'Biz istediğimiz gibi oynayamadık'

"Son sayıya kadar savaştık"

Milli oyunculardan Ebrar Karakurt kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak Hollanda etabında 4'te 4 yapmayı hedeflediklerini söyledi.Takım arkadaşlarını tebrik eden Ebrar,diye konuştu.Yeni bir takım olduklarını ve çalışmaları gerektiğini vurgulayan milli smaçör, şunları söyledi:Milli orta oyuncu Berka Buse Özden ise takımın elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek,ifadelerini kullandı.