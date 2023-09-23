Ebrar Karakurt: 'Bekle bizi Paris'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya'yı geçip Olimpiyat bileti almasının ardından Ebrar Karakurt'tan paylaşımlar geldi.



Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından, "Bekle bizi Paris biz geliyoruz" paylaşımı yaptı. Karakurt, daha sonra, "Biz Olimpiyatlara gidiyoruz" şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.



Ebrar Karakurt'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



