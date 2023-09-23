Ebrar Karakurt: "Bekle bizi Paris"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, Japonya karşılaşmasının ardından paylaşımlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Ebrar Karakurt: 'Bekle bizi Paris'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 16:13
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya'yı geçip Olimpiyat bileti almasının ardından Ebrar Karakurt'tan paylaşımlar geldi.

Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından, "Bekle bizi Paris biz geliyoruz" paylaşımı yaptı. Karakurt, daha sonra, "Biz Olimpiyatlara gidiyoruz" şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

Ebrar Karakurt'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery